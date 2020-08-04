第二季企業獲利無疑鼓舞市場信心，特別宅在家的科技、非核心消費概念股，表現持續超乎市場預期，但股價持續上漲，造成估值偏高，股市已來到十字路口，此該如何投資？法人表示，進入8月傳統淡季，全球入息、多元資產收益基金進可攻退可守。

富達投信表示，目前超過80％的財報超乎預期，實際每股盈餘成長出乎意料的高出15％，也就是實際年成長為衰退35％，比市場預估的-50％還高。另一方面，美國經濟持續放緩、20％的暫時性失業，未來可能成為永久失業，由於基本面偏空，資金面卻偏多，使得入觀望。

但因散戶對美股依然趨之若鶩，跌幅有限，富達表示，美股為悲觀主義者帶來挑戰，也為樂觀主義者帶來機會，特別是未來的總統大選，若民主黨大勝，可能會在擴張期間罕見地延續寬鬆的財政和貨幣政策，既可拉抬高通膨，又可彌補數十年來勢不可擋的基礎設施支出。

富達指出，當前投資策略，仍以穩健的優質股息收益做為緩衝，又有機會追成長的全球股票入息型基金或是擁有多元收益來源的全球多重資產收益型基金為主；較為保守的投資人，優質債為主的美元債券基金，也是好選擇；而擁有利差優勢與較高收益的亞洲高收益債，還有技術面、超低利支撐的美元高收益債，也都是債券中的優選標的。中國內需消費、全球健康護理和新興市場基金，仍是市場高檔震盪時的定期定額主力基金。

(工商 )