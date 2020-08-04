大陸電動車品牌蔚來汽車7月交付資料亮眼，月增逾3倍，年增4倍，推動公司股價大漲近14％。

蔚來美東時間3日公佈，在7月交付3,533台汽車，增長了322.1％，超過去年同期交付數的4倍，是僅次於今年6月史上第二高單月交付成績。

蔚來ES8本月交付923台，超過增長462.8％，自2018年6月啟動交付至今，已累計交付23,861台。蔚來ES6本月交付2,610台，逐漸增長287.8％，月增長5.4％，自2019年6月啟動交付至今，已累計交付25,754台。蔚來已逐步完成交付49,615台，並在7月18日完成第50,000台整車量產下線。

蔚來董事長首席執行官李斌，在交付公告中表示，7月增加訂單數量創歷史新高，市場對ES8、ES6和EC6需求旺盛。

蔚來公佈，已在全國建立136家門市，其中包括22家蔚來中心和114家蔚來空間，銷售網路已覆蓋全國87座城市。同時，蔚來持續佈局更換發電機，已建成141座，覆蓋64個城市。

在美股上市的蔚來3日收盤股價大漲13.9％至13.6美元，總市值約161.09億美元。

(工商 )