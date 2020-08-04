新冠肺炎疫情肆虐全球，若想在各國之間往返，入境後通常都要進行14天的隔離，不過新加坡政府近日推出新規定，如果不想在集中地點進行居家隔離，可以戴上電子追蹤器，防止有人不遵守規定偷偷外出。

據《路透社》報導，新加坡政府表示，隨著國家逐步開放邊境，國家將要求入境旅客配戴電子追蹤儀器，確保他們會遵守防疫相關規定；這項政策將從8月11日起適用，從「特定國家」入境的遊客，無論是本國籍或外國籍，只要想在家進行隔離者，都得戴上。

除了新加坡，香港和南韓其實早就已經開始這項政策，而南韓若出現違反隔離守則的人，他們還會將電子追蹤器連結到手機的應用程式，不過新加坡政府在一份聲明中提到，這個電子追蹤器不會儲存個人資料，也不會有錄音、攝影的功能；除此之外，12歲以下的小朋友毋需配戴。

根據新加坡境內《傳染病法》，若是違反相關規定，可處最高1萬新幣（21.3萬新台幣）或6個月的監禁，如果案情嚴重恐會兩者併罰，至於外籍人士違反規定，也有可能會被吊銷工作簽證。

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(中時新聞網)