台南1名66歲賀女士平時從事勞力工作，某晚喝牛奶時，突然從左嘴角滴下，入睡時左眼皮也無法閉合、左額頭抬頭紋消失，隔天就醫服藥後仍無效，因此求助台南市立醫院中醫部，部長林炳煌替患者針灸治療1個月後，眼睛已可閉合，抬頭紋出現，嘴巴也不再歪斜。

林炳煌說，周邊型顏面神經麻痺的年發生率，大約每10萬人會有15至30人，任何年齡均可能發生。典型的顏面神經麻痺，會出現突發性單側顏面肌肉無力或麻痺，患側臉部的皺紋、法令紋與抬頭紋消失，眉毛及嘴角下垂，眼皮無法閉合，分泌的淚液無法像正常人眨眼時，平均分布在角膜上，甚至會有過度流淚現象。

林炳煌還說，較嚴重的病患常伴有臉部或耳後疼痛症狀及耳朵脹滿的感覺，也會有食物殘留在口腔頰部，甚至喝水會從嘴角流出等症狀。

林炳煌指出，周邊型顏面神經麻痺相當於中醫學所稱「口僻」、「口眼歪斜」、「吊線風」、「歪嘴風」等，也常稱為「面癱」。林炳煌說，該疾病多出於氣血不足、風寒風熱之邪，乘虛侵襲面部經絡，導致風痰挾瘀、流竄經絡、經絡瘀滯、筋脈失養而成。而中醫針灸治療面癱有悠久歷史，顏面神經麻痺急性期主以針灸為主，具有明顯療效且後遺症少的優點。

林炳煌除運用傳統和近代針灸方式治療顏面神經麻痺，還加入韓國美顏針技巧，對於長期失治、傳統治療無效的顏面神經麻痺，運用美顏針的臉部微調及拉提技巧，改善臉部表情協調、使皮膚年輕化，有助提升患者自信心，改善人際關係。

(中時 )