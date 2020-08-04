國內今天又新增一起新冠肺炎確診，為境外移入個案。中央疫情指揮中心將在下午2點緊急開記者會說明最新疫情。上一次國內有新增病例是在8月2日，是一名自菲律賓來台探親的菲籍20多歲女性，入境採檢確診。

目前台灣累計476例確診，分別為384例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

(中時新聞網)