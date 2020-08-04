再增1例境外移入 指揮中心14：00記者會說明 11:392020/08/04 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 再增1例境外移入 指揮中心14：00記者會說明。圖為指揮中心發言人莊人祥。(擷自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天又新增一起新冠肺炎確診，為境外移入個案。中央疫情指揮中心將在下午2點緊急開記者會說明最新疫情。上一次國內有新增病例是在8月2日，是一名自菲律賓來台探親的菲籍20多歲女性，入境採檢確診。 目前台灣累計476例確診，分別為384例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。 (中時新聞網) #說明 #例境外移入 #指揮中心 #14 #00 也許您會感興趣 推薦閱讀 又傳出一起疑似新冠病例 公衛專家：山雨欲來風滿樓！ 00:052020/08/01 生活 新增7例新冠肺炎確診 6例境外移入、1例感染源待釐清 10:292020/08/01 生活 政府開放陸生回台速度太慢 兩岸學生戀情遭扼殺 12:402020/08/01 生活 染疫工程師不愛戴口罩 4縣市趴趴走 14:302020/08/01 生活 比利時籍風電工程師染疫 足跡遍及北、中、東北 14:532020/08/01 生活 外籍工程師入境2個多月才確診 陳時中：也可能是比利時感染 14:552020/08/01 生活 寧可疫調 指揮中心拒入境普篩 04:102020/08/03 生活新聞 買不到瑞德西韋 指揮中心：已找到替代藥地塞米松 13:502020/08/03 生活 我瑞德西韋遭斷貨 指揮中心考慮用這款藥補缺口 14:582020/08/03 生活 指揮中心陽性標準太低 恐成漏網 04:102020/08/04 生活新聞 生活熱門新聞 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 3大品牌醫用口罩搶起來！PChome24h下午開賣 各家整理包出爐 - 生活 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 中衛雙色口罩來了！屈臣氏門市今限店開賣 各通路一次看 - 生活 羅霈穎超有錢卻住套房？網揭驚人好處 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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