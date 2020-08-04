民進黨立委蘇震清涉嫌貪汙遭聲押，查閱監察院財產申報後發現，2015年蘇震清一家存款約679萬，但2016民進黨執政後，蘇震清夫婦存款增至1584萬元，此後資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。資深媒體人黃創夏諷刺表示，2018丶2019是蔡英文和民進黨面對「韓流」的最艱困時期，蘇震清真是「好樣的」！

蘇震清涉嫌貪汙，其驚人財產變化也被受關注！蘇震清在2015年仍是馬政府執政時，包括他與妻子、未成年子女的帳戶，存款約679萬，2016年政黨輪替後，蘇震清夫婦的存款爆增到1584萬元，此後資產一路驚人成長。2017年蘇震清夫婦存款申報為2101萬元，2018年存款猛增2287萬元，高達4388萬元。2019年底更驚人，增加到7528萬元，1年時間便暴增3140萬元。

對此，黃創夏在臉書諷刺表示，前方吃緊丶後方緊吃！2018丶2019是蔡英文和民進黨面對「韓流」的最艱困時期，「還在Sogo？蘇震清真是『好樣的』」！

蘇震清疑涉收賄，對於外界質疑執政團隊走向腐化，總統蔡英文昨強調，「健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑」。此外，她希望司法單位勿枉勿縱，並提醒所有執政團隊同仁，在還沒執政前她就說過，「我今天要再講一次，升官發財，請走別路。我們執政的目標，不是為了自己的利益，而是為了讓台灣更好」。

(中時新聞網)