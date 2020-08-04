日本軟體銀行在截至2019年3月的2018財年對日本稅務機關少報了400億日圓(約合3.8億美元)的收入，稅務機關要求其重新提出申報，據熟悉內情人士向路透表示。

該人士表示，短報的收入被該年度的虧損沖銷，所以也沒繳稅。

軟銀對此表示，將費用計入錯誤的時期，在轉換外國計價的債務時發生計算錯誤，並短報海外子公司收入。

軟銀在日本國內的無線通訊業務亦被告知短報約30億日圓收入，主因為將費用計入錯誤時期。

(時報資訊)