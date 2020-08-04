2020台灣大學生江蘇實習就業特訓營暨第五屆寧台大學生青春修煉營開營儀式3日在南京舉行。江蘇省、南京市相關部門負責人、駐南京實習企業代表、台灣實習生代表約160人參加開營儀式。

自2017年以來，江蘇省已連續舉辦3屆「台灣大學生江蘇實習就業特訓營」活動。3年來，江蘇面向台灣青年發佈了3200多個實習崗位，涵蓋金融、科教、文創、製造、物流、醫藥等30多個領域，吸引了2100多名台灣學生參與。

開營儀式上，大陸全國台企聯常務副會長、南寶樹脂（中國）有限公司董事長孫德聰和南京市台協會會長、南京銀杏湖農業觀光休閒有限公司董事長林銘田通過視頻發來祝福和青春寄語。

孫德聰說，今年上半年，受新冠肺炎疫情衝擊，大陸經濟先降後升，但很快二季度經濟增長由負轉正。可見大陸的市場和消費力體量龐大，非常有利於台灣青年工作或創業。

林銘田說，作為寧台大學生青春修煉營的導師，他以個人的親身經驗和創造成果來分享，期盼在30年後回首，學生們再看人生成就的時候，會是滿意和充滿感恩的。

(旺報 )