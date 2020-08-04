新北市長侯友宜今（4日）上午出席「碧潭堰改善暨周邊環境營造」開工典禮，工期約800天預計於2022年底完工。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（4日）上午出席「碧潭堰改善暨周邊環境營造」開工典禮，工期約800天預計於2022年底完工。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（4日）上午出席「碧潭堰改善暨周邊環境營造」開工典禮，工期約800天預計於2022年底完工。侯友宜表示，不僅堰體改善更要結合環境、生態、教育，預估完工後每年遊客可從217萬人次提升至近300萬人次。

新北市水利局指出，由經濟部水利署、交通部觀光局及新北市政府共同斥資4億8000萬元，新碧潭堰採固定堰及倒伏堰合併之複合式堰型設計，藉由閘門抬升營造上游休憩水域環境，水域面積擴大至14公頃。

侯友宜表示，碧潭堰經過幾次颱風侵襲，整個堰體損壞、龜裂，碧潭堰改善及周邊水環境改善勢在必行，感謝中央與地方一起攜手合作，共花費4億8000萬元要把碧潭堰整建成複合式的堰體，開啟的過程中水的深度可以增加50公分，同時保留生態環境，讓香魚復育可以結合教育、環境。

此外，也結合泰雅族意象、防洪疏濬，讓堰體周圍的環境更好，無論文化、生態、親水、治水等，碧潭是民眾喜愛觀光旅遊的勝地，完工後預估遊客每年約217萬人次，可提升至近300萬人次，帶動周圍經濟。

(中時 )