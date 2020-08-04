Google又在台推出Pixel手機囉，這一次是眾所期待的中階機種Pixel 4a，創下Pixel手機在台價格新低，非常親民。不僅如此，Google Store同步針對Pixel 4以及Pixel 3a降價出清，想要擁有Pixel手機的朋友可把握時間入手！

Google Store時不時都會針對手機推出限時降價活動，本次隨著Pixel 4a發表且在台啟動預購（預計9月10日正式上市），小螢幕機種Pixel 3a以及Pixel 4也都隨之降價（Pixel 3a XL以及Pixel 4 XL並沒有加入降價行列）。根據Google Store官網資訊，目前Pixel 3a（64GB）從NT$14500降到NT$10500，現省4千。Pixel 4則是從NT$24600降到NT$19680，可省下4920。相較於過去，Pixel 4本次的降價幅度並不是最高（先前層有降價6900的歷史），但是Pixel 3a下調4千則是史上降幅最大，已經是歷史最低點囉，是很好的入手時機。

要留意的是，Google Store針對上述兩款手機的促銷時間不同，Pixel 3a促銷期到台灣時間8月17日晚上24:00止（ PDT時間2020年8月16日 上午9:00 止；針對Pixel 4促銷則是至台灣時間8月10日24:00止（PDT時間2020年8月9日 上午9:00 止），想要購買的話可以把握機會。針對Pixel 3a，Google提供Google 相簿提供無限量的線上儲存空間，可以高畫質上傳所有相片和影片；針對Pixel 4購買者則是隨附 3 個月的 Google One 會員方案 (僅限新會員)。兩款手機Google都提供至少至少3年的 Android 版本更新服務。

(科技)