◎學保強制納保 300萬學生開學受益

109學年高中以下學校及幼兒園學生團體保險，首度由「商業型保險」改為「政策保險」，不管老少，只要是學生都強制納保，由國泰人壽承保，保費525元，其中政府負擔1／3（175元）、家長負擔2／3（350元），全國約300萬名學生及幼童受益。

◎颱風天花蓮港意外熱絡 探索夢號首航花蓮

原行程航至澎湖、金門或馬祖進行四天跳島行程的「探索夢號」郵輪，因中度颱風「哈格比」影響，改變航程，今天清晨航抵花蓮港，花蓮也意外迎來7百多名旅客下船遊覽消費；港務分公司說，今年因新冠肺炎影響，郵輪泊靠都已取消花蓮港行程，「探索夢號」是今年首艘入港船舶，未來這艘船也還特別安排了7個航次往返基隆至花蓮遊程。讓花蓮港意外熱絡起來。

◎阻病毒於境外 江啟臣籲入境全面檢測

比利時工程師5月入境，經過80幾天才被檢測確診，國民黨主席江啟臣今天表示，現在必須耗費人力物力追查感染源，另一方面受感染者還要再追查接觸者，與治療受感染者，這些醫療量能不如在預防端做好控管，因此他呼籲應該做入境全面檢測。

◎羅霈穎驟逝 白冰冰悲憶兩人半年前碰面「感覺變不一樣」

羅霈穎猝死家中，享年59歲，她過去以犀利話風上遍綜藝節目，綜藝大姊大白冰冰4日受訪悲憶，「羅妹妹幾個月前有來上我的《我愛冰冰Show》，當時的她我老實講，跟以前不太一樣」。她認為羅霈穎過去講話犀利，反應非常敏捷，但當時的她不知為何變得有些淑女。

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(中時新聞網)