大喜之日，通常都是新郎求饒，拜託大家少灌一點，讓他可以好好度過洞房花燭夜。國外一名男子卻自曝，結婚當天妻子喝醉，他跑去跟小姨子洞房，且他跟妻子在一起5年，跟小姨子不倫時間竟長達4年。

一名29歲男子投書英國《太陽報》專欄，表示自己與27歲妻子育有1個3歲孩子，第二個小孩即將出生。人生看似幸福美滿，但他卻有難以啟齒的煩惱，因為他與妻子的妹妹有不倫性關係，且時間長達4年。

男子自曝，他與妻子在一起5年，跟小姨子不倫長達4年，甚至包括新婚夜。結婚當天妻子喝醉，而他跑去和小姨子洞房。男子表示，小姨子性感可愛相當討喜，兩人之間會開始，是在她21歲生日時，他說了一些勉勵的話，但小姨子卻說「你可以試試看跟我」，之後兩人便一發不可收拾，不但發生關係，還維持長期不倫關係。

男子說這段關係他想斷卻斷不了，網友紛紛勸說：「這樣真的不行，家庭會被你自己毀掉」、「守著點，你這樣遲早會出事的！」、「兄弟，姊妹丼不是這樣吃的」。

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(中時新聞網)