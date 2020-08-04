移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前於將軍區緝獲25名非法外來人口。（移民署台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市將軍區3處民宅內近來有多名移工出入，當地居民覺得可疑，向移民署通報，南區事務大隊台南市專勤隊日前兵分3 路，動員35名人力，一舉緝獲25名非法外來人口。

台南市專勤隊表示，日前接獲線報，在台南市將軍區3處民宅內有多名失聯移工，白天由專人開車載往七股鹽山附近大型工地工作，夜間則返回處所休息。

台南市專勤隊幹員經多次探勘，發現該批非法外來人口均於清晨出門上工，遂會同台南市政府勞工局、學甲警分局及佳里警分局，利用凌晨天色未亮之際，同步執行3處住所查緝。

查緝人員突襲第一處據點時，除了1名女性失聯移工在庭院吃早餐，其餘移工個個赤裸上身，睡得正香甜，被叫醒時仍一臉恍惚，根本來不及逃跑。

第二處據點則是趁送餐之際，越南移工誤以為早餐上門，未料竟是專勤隊幹員出現，一臉驚慌未定，早餐還未來得及吃即遭逮捕。

第三處據點則有多名越南移工正準備由司機載往工地，幹員趁其不備，見機攔截圍捕，車內移工見無處可逃，只得乖乖就範。

經調查這批非法外來人口均從事搭建太陽能板工作，日薪約新台幣1600元，其中21人為失聯移工，大多失聯2～3年，平均年齡20多歲，都十分年輕；另4人士是觀光旅遊名義來台非法打工。

專勤隊表示，將持續追查涉案之非法雇主及仲介等人到案說明，25名非法工作者先送至高雄收容所，等待後續遣送出境。

(中時 )