有感於全民齊心努力、攜手共同度過上半年疫情嚴峻的考驗，台灣彩券今（4）日推出全新款刮刮樂「台灣好棒」及熱銷款益智延長型遊戲「黃金連線」。台彩提醒彩迷表示，刮刮樂中不中都可以參加台彩舉辦「刮刮樂萬元現金週週抽」活動。

台灣彩券表示，4日推出的「台灣好棒」和益智延長型遊戲「黃金連線」每張售價都新臺幣200元，「台灣好棒」3個頭獎100萬元，至於1,000元（含）以上獎項超過32萬個，是目前市面上刮刮樂同面額遊戲中個數最多的一款，總中獎率31.32％。

至於「黃金連線」，台彩表示，該款刮刮樂的頭獎200萬元有5個，10萬元有10個，總中獎率31.01％。

台彩指出，政府各種振興方案陸續上路，台灣彩券公司鼓勵領取實體振興三倍券的民眾可以買彩券，振興公益還有機會讓荷包翻倍！為了回饋消費者的支持並響應振興方案，特別舉辦「刮刮樂萬元現金週週抽」活動，8月3日至10月11日只要在「台灣彩券APP」上成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，即可獲得抽萬元現金的機會，等於買一張刮刮樂即擁有雙重中獎機會。民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，台灣彩券公司邀請大家一起「買彩券、做公益、積功德」，也呼籲民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

(工商 )