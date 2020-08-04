21歲新北市樹林分局員警楊庭豪，執勤時發生車禍確定腦死，家屬昨忍痛同意捐贈器捐；亞東醫院今舉辦器捐說明會，外科加護病房主任亞東醫院洪芳明表示，楊庭豪將在下午2時進入手續室，完成器官摘除的最後任務，捐贈內臟器官及角膜等，預估將有10個家庭受惠，他也坦言「這些過程很艱辛，希望能延續更多人生命」。

今記者會包括立委葉毓蘭、亞東醫院副院長邱冠明、外科加護病房主任亞東醫院洪芳明、新北市樹林分局副分局長吳恆隆、新北市樹林派出所所長陳文彬皆出席。

邱冠明表示，21歲員警楊庭豪2日凌晨支援轄區打架糾紛，意外遭無照騎士從側邊高速撞擊，導致雙側蜘蛛網膜下出血，到院前沒有呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，並於上午6時許住進加護病房，昏迷指數只有3。經24小時的積極救治，楊員今早依舊無任何腦幹功能，家屬忍痛同意捐贈器官，完成楊員的助人心願，遺愛人間。

「過程很痛苦，延續更多生命！」外科加護病房主任亞東醫院洪芳明表示，捐贈項目包括心臟、肺臟、肝臟、腎臟、角膜、胰臟、血管、瓣膜，受惠超過10人以上，下午2點進入手術房，預計至少到凌晨才會完成手術。

樹林分局副分局長吳恆隆說，庭豪為治安犧牲，分局同仁悲痛不捨，會全力協助家屬後事，爭取最優厚的撫卹。

(中時 )