馬林魚球員爆出新冠疫情之後遭受各界攻擊，媒體傳言球員無視規定吃喝玩樂。球團執行長吉特(Derek Jeter)4日出聲喊冤，他對於外界的不正當批評感到憤怒，「請大家拿出一點同理心，我們隊員正受到病毒的侵害，而且這沒有解藥，我們都知道病毒的傳染力有多強。」

《華盛頓郵報》報導，吉特對謠言很生氣，他坦承幾位球員在亞特蘭大(勇士系列賽)擅自離開飯店，但澄清他們沒有去泡夜店。「根據我們內部調查，有人去買咖啡、買衣服、去隊友住處吃晚餐，沒有人花天酒地，沒有人去夜店，沒有人在亞特蘭大趴趴走。」

馬林魚在3月疫情爆發時是最先關閉春訓設施的球隊，復賽的春訓2.0也一路平安，看似防疫嚴謹卻是第一支炸開的球隊，吉特認為染病的原因是球員心態鬆懈。

吉特說：「他們太放鬆了，群聚、沒戴口罩、沒保持社交距離。」「隨隊出征的每個人都有責任，教練、員工、球員，他們看著自己的隊友染病，我想他們對於病毒會有全新的認識。希望這能讓所有人引以為鑑，不只是我們，而是所有的體育聯盟。」

(中時新聞網)