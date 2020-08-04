太平警分局結合轄內市立太平國中「人文科技營」活動，辦理暑期青春專案系列活動。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局三日結合轄內市立太平國中「人文科技營」活動，辦理暑期青春專案系列活動，警方亦配合校方科技營之課程內容，介紹網路犯罪態樣，如網路色情、網路詐騙、侵犯著作權等，毒品犯罪也是宣導重點之一，希望打造無毒校園之願景，最後也向在場近百位師生介紹台中市良好的治安狀況，全般刑案、暴力犯罪發生率都是六都最低，希望莘莘學子們吸收犯罪預防的知識，遠離被害。

太平警分局犯罪預防宣導分團在暑期青春專案期間賡續犯罪預防理念前進校園實施宣導，本次太平國中舉辦為期一週的「人文科技營」系列活動，主要讓在校學生探索及實作網路設計，以正向態度從事休閒活動，課程有電腦繪圖、AI視覺程式設計、手工機具雷切等，警方也特別結合校方活動特性，針對犯罪預防宣導，網路犯罪態樣，如網路色情、網路詐騙、線上遊戲衍生犯罪、侵犯著作權等，毒品犯罪也是宣導重點之一，警方也端出仿真毒品樣本，逐一介紹毒品種類及對身體之危害。

活動中警方還穿插有獎徵答活動，吸引學子們的目光，舉手搶答聲此起彼落，現場氣氛相當活絡踴躍，太平警方也藉機宣導臺中市良好的治安現況，全般刑案及暴力犯罪發生數都是六都最低，另在緝毒、打詐、掃黑及肅槍的成果，亦是六都中名列前茅。

太平警方表示，暑假期間青少年朋友們從事活動或打工工作均要注意自身安全，出入適當場所及從事正當休閒活動，家長也應多注意孩童的動態，如有需警方幫助時可撥打110報案，一同保護青少年暑期安全。

(中時 )