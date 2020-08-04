《旗楷得勝》第39集 爆乳陳玉珍驚動全臺

陳玉珍接受《中時新聞網》網路節目「旗楷得勝」，罕見穿上低胸洋裝，大露事業線。談起過去戀愛經驗，陳玉珍自爆初戀對象是一名美國人，但後來因遠距離分手，在日本讀書時也曾有追求的對象，只是最後無疾而終。

陳玉珍節目「旗楷得勝」中表示要改變形象，不然請單車隊的朋友幫忙介紹對象，朋友說不行，光是看到她趴在主席台的樣子，就不敢追了，且用S腰帶綁在主席台上，這樣男生會嚇到，陳玉珍也開玩笑跟對方說，不用害怕，絕對不會用S腰帶，「你跟他講我都用SM」。

陳玉珍不僅是文青，還是台大中文系學霸，主持人張啟楷回憶起過去兩個人認識，是和一些寫作朋友在一起。

陳玉珍表示自己是金門的政治人物中，最常參加文藝活動的，不僅喜歡也是興趣。張啟楷也安慰陳玉珍不要擔心嫁不出去，陳玉珍則笑說，沒有擔心嫁不出去，「說真的，我擔心害到別人」。

至於當初為什麼想念台大中文系，陳玉珍說，當初分數是可以上政大法律系、台大政治系以上，但除了進台大是夢想，也喜歡喜歡文學，之後到北京大學、日本九州大學，在日本畢業後就回到金門從政。

陳玉珍在日本讀書時，曾有男生為了送她3瓶果汁，花了1萬日圓（約2770新台幣）坐計程車來回宿舍，但當時年幼無知，不懂珍惜。

有觀眾問到，陳玉珍初戀發生在幾歲？陳玉珍也大方分享，自己的初戀在美國，男朋友是美國人，當時大概21歲，兩人在一起很多年，陳玉珍大讚對方很會寫英文詩，但後來因遠距離分開。

未來會不會想當金門縣長？陳玉珍篤定的說「以後會」，因為替金門服務是她畢生的志業。

陳玉珍在節目上大唱紅樓夢《紅豆曲》。（圖／摘自旗楷得勝臉書）

另外，曾獲得全縣獨唱第二名的陳玉珍，也在節目上大唱紅樓夢《紅豆曲》，大飆高音，提到過去學聲樂時還要吃生雞蛋、膨大海，自嘲當民代後犧牲很大，聲音都變了。

下集節目陳玉珍不只示範刺槍術，還對父親感性告白，並歡迎大家到金門找她，可以提供高粱喝到飽、無限暢飲，酒測如果沒有超過2.5不能上飛機。

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(中時新聞網)