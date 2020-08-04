日前傳出台新銀行員工集資投注威力彩，中了頭獎15.6億後要集體離職的消息，台新銀行隨後否認這項消息。而周刊最新爆料指出，31.2億頭獎2注得主，其中1注確實是台新銀行總行法金部門的同事共同集資購買，部門主管更透露，消息傳出後，辦公室氣氛浮動，很怕有人來提離職。

今周刊報導，傳出台新銀行法金部門10位同事集資買威力彩中頭獎15.6億元的消息後，部門人心浮動，主管心情更是複雜，不僅看著這些年輕同事瞬間財富自由，還要擔心集體離職的傳言成真，畢竟這年頭不好找人。

報導指出，台新銀行內部透露，同事集資買彩券是常有的事，偶爾會有人中小獎請客，但這次因為獎金金額太高，因此鬧出內鬨。因負責買彩券的人認為是自己私買的彩券中獎，獎金應由他獨得，甚至傳出同事們不惜對簿公堂。部門主管則透露，雙方確實在協調中，但不至於告進法院。

史上最高金額的威力彩頭獎31.2億元於上周開獎，共有2注中頭獎，每注各得15.6億元，分別由北市大安區大安路一段的彩盈寶彩券商行和南投縣竹山鎮社寮里大公街的大運發商行開出，台北大安區中獎人採「包牌」方式共投注了5600元，南投中獎人僅花200元就幸運中獎。據傳大安區中獎人就是上述的台新銀行員工集資獲得。

(中時新聞網)