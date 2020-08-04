原PO疑惑，羅霈穎明明很有錢為什麼不住豪宅要住外觀破舊的套房。(中天新聞)

藝人「東區羅姐」羅霈穎昨天(3日)被發現陳屍在工作室，穿著睡衣倒在床邊，身上出現屍斑，救護人員研判死亡超過2天。而羅霈穎位在北市八德路的工作室外觀也隨之曝光，有網友好奇在八卦版發文「羅霈穎很有錢為什麼住套房？」引發網友熱烈討論，直呼「豪宅拿去租人，自己隨便住就好了」。

羅霈穎的工作室外觀。(中天新聞)

原PO表示，羅霈穎明明很有錢為什麼不住豪宅要住套房？「看新聞那棟建築外觀蠻破舊的，以她能力可以住豪宅吧」。對此，網友紛紛留言說出自己的看法，「內裝跟外表完全不同的老房吧，這種很常見」、「這棟位置不錯啊，過個市民大道就到東區」、「又沒結婚是要住多寬，其他房產收租金爽的咧」、「一個人宅在家住套房比較方便吧，整理也快」、「窮人才把屋子拿來住」。

還有人分析，那邊就算只是套房也很貴，「如果是買來自住一坪一百萬，二十坪也要二千萬」、「那棟其實不差，但是外牆失控，台灣很多20年以上的大樓都這樣」。羅霈穎曾分享她在台灣、大陸坐擁5間房產，有些自住有些租人，每個月光是收租金就超過50萬台幣，認為「寧買蛋黃區1間廁所，也不買郊區大房，交通便利、地段好才是買房首選。」

中天新聞

(中時新聞網)