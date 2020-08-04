打完前三節還領先12分的七六人，沒想到卻差點在陰溝裡翻船，幸好靠著米德頓在最後7.2秒的關鍵三分球，七六人才得以132比130逆斬馬刺，保住了勝利果實。

蓋伊在最後2分32秒出手破網，幫助整場比賽落後的馬刺追至123平手，緊接著兩]蓋伊兩罰命中，迪羅薩也破網，馬刺反而領先4分。

恩比德與托必亞斯哈里斯挺身而出，幫助七六人咬住比數，米德頓在荷福德的助攻下投進超前三分球，馬刺最後一擊無功而返，恩比德抓下籃板，並且站上罰球線上，時間只剩下0.4秒，恩比德罰進第一球，第二球故意失手，比賽時間結束，七六人驚險獲勝。

七六人兩大門神此役都有不錯表現，恩比德27分、9籃板、5助攻，托必亞斯哈里斯25分、6籃板、4助攻，賈許理查生19分，米德頓16分、5籃板，寇克馬茲12分。

馬刺迪羅薩空砍30分，蓋伊24分，懷特20分，凱爾登強生15分，穆雷13分、6籃板。馬刺在飲恨落敗後依舊排名西區第10，落後灰熊2場勝差。

西區目前已有7支球隊確定拿到季後賽門票，分別是湖人、快艇、金塊、火箭、爵士、雷霆與獨行俠，灰熊雖有2場勝差的優勢，但拓荒者、馬刺、鵜鶘都虎視眈眈。

(中時 )