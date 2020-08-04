羅霈穎3日猝死家中，享年59歲，她過去以犀利話風上遍綜藝節目，尤其在《康熙來了》與小S有精采互動，令人印象深刻。小S 4日得知噩耗，相當難過，「私下完全沒聯絡，上次見面是在劉真靈堂，我們陪辛龍聊天，羅姊還勸他，『你還有孩子，要把自己顧好，趕快走出來』。」

小S當時也跟羅霈穎聊近況，「她說就是跟一些年輕朋友吃吃美食，享受人生，我還驚訝她的身材維持這麼好」。羅霈穎聞言笑回自己每天努力完成50下仰臥起坐，透過運動積極健身，小S還覺得對方非常積極，「我還想說要跟她學學」。

小S聽到羅霈穎死訊當下，還以為是新聞亂放消息，沒想到竟是真的，「實在非常難過，真的抓不住人生，除了難過，也只能一天天接受它，我一直回想她最後講的話，也給我很大鼓勵」。

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