新北市近期最大的整體開發案─「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」都市計畫，7月27日獲內政部核定主要計畫，分別於8月4日及5日發布實施主要計畫及細部計畫，後續將由市府地政局接力，辦理市地重劃開發作業。

塭仔圳為新北國際門戶，從機場捷運線進入新北市，即看到一大片的鐵皮工廠，影響國際觀光客對新北市的印象，且違章工廠稠密，多次發生火災等公安事件，成為新北市長侯友宜上任後積極推動開發的區域。

有關地方陳情合法房屋安置、工廠搬遷等問題，市府表示，將提供合法房屋就地保留安置、並劃設3處產業專用區供地方產業使用，且也有林口工一、新店寶高智慧園區等輔導搬遷配套方案協助。

新北市城鄉發展局局長黃一平表示，塭仔圳重劃案應該是新北市近期最大的整體開發案，開發總面積近398公頃，在推動過程中，雖然遭遇地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等陳情，但市府一直努力跟地方自救會溝通協調，也成立跨局處小組、甚至邀請地方自救會列席市都委會專案小組一同參與討論。

另外，黃一平也說明，針對區內既有密集聚落，屬合法房屋者，能排除重劃就排除；對於地方產業存留、違規工廠安置之議題，除市府經濟發展局、地政局提供輔導搬遷與補償措施，多元協助工廠搬遷合法設廠外，區內也劃設面積約4公頃之產業專用區供產業設廠。

塭仔圳重劃案自98年起啟動都市計畫通盤檢討作業，歷經了新北市及內政部多次都委會專案小組審議，終獲支持整體計畫內容，全區共規劃198公頃之住宅區、48 公頃商業區、4公頃之產業專用區，更規劃4處3公頃以上之萬坪公園，整體公園綠地(含園道用地)規劃面積67公頃，另外配合長照社福政策，劃設2.8公頃醫療服務用地、1.8公頃社會福利設施用地，以供未來托老、托育、社會住宅、長照等公共服務使用。

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(中時新聞網)