電動自行車及電動摩托車電池模組訂單強勁，且Tesla在全球銷售穩定成長，為正崴(2392)下半年營運增添助力，隨著傳統旺季來臨，蘋果、遊戲機、車用及資料庫中心出貨放量，正崴業績可望自7月開始展現成長力道，下半年業績將逐季成長，且有機會超越去年同期，法人預估，正崴第3季每股盈餘可望逾2元，下半年獲利可望較上半年倍數成長。

新冠肺炎疫情帶旺電動自行車及電動摩托車需求，連帶使得正崴的電動摩托車及電動自行車電池模組出貨逐步攀升，加上整組代工的電動滑板車及供貨給Tesla的軟板出貨隨Tesla銷售成長，成為正崴下半年營運成長的推手之一。

除車用產品出貨逐步放量，隨著傳統旺季來臨，且全球新冠肺炎疫情持續延燒，宅經濟讓遊戲機、平板電腦等需求強勁，搭配蘋果iPhone新機及公司新切入400G資料庫中心零組件拉貨啟動，讓正崴樂觀看待第3季及下半年業績。

正崴第1季受到新冠肺炎疫情影響，單季稅後盈餘2081萬元，單季每股盈餘為0.04元，不過大陸廠區順利復工後，正崴業績也自第2季快速攀升，單季合併營收為203.11億元，季增26.85%，累計上半年合併營收為365.11億元，由於毛利率攀高，正崴上半年獲利可望超越去年同期。

正崴預估，第3季獲利可望達去年第3季水準，單季每股盈餘可望逾2元，下半年獲利不僅較上半年數倍成長，亦有機會比去年下半年好，公司將努力讓全年業績比去年好，法人預估，正崴全年每股盈餘可望逾4.1元。

(時報資訊)