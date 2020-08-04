藝人羅霈穎驚爆在工作室猝死，享年59歲，死因尚待檢警相驗，突如其來的死訊震驚外界，甚至對岸網友都驚愕不已，紛紛回憶羅姐的過往，被封為「東區羅姐」的她，生前作風辛辣，包含性事都大方分享，透露偏愛洋男，還說在床上洋男比台男好多了，加上屢交往嫩男，引發熱議，而她之所以獨愛「西餐」與小鮮肉，真實原因其實藏有心酸的過往。

眾所周知羅霈穎男伴有不少是洋人，甚至交往過小26歲的白人小鮮肉，她也曾在《命運好好玩》節目上直白剖析感情觀，表示愛情只占她生活的50%，「對愛情的幻想都是狗屁」，自己跟一個人談戀愛最多就3年，不然就膩了，坦言想要玩伴多過於人生伴侶，不覺得女人必須結婚生子，曾說過：「結婚的對象必須1加1大過於2」，得想清楚自己不是為結婚而結婚，也要認清自己婚後可能會變成什麼樣子，笑稱「不能加分的話那我會馬上跑掉」。

事實上羅霈穎曾經論及婚嫁，對方是台灣人，留學海外又多金，對她也愛得痴狂，跑到她家請羅爸羅媽將女兒嫁給他，只是結婚在即，卻遭男方父母棒打鴛鴦，看不起羅霈穎的藝人身分，也嫌她學歷不夠好，還有省籍情結，連羅媽媽都看不下去，勸男方放手，表示對方父母不是很老的人，但卻有如此成見，「我女兒嫁過去也不會有好日子過」，這段良緣因此流局。

而羅霈穎經歷了如此心酸，感情觀也隨之改變，變得敢玩、敢勇於追求快樂，她自接偏好洋男的原因，一來洋男床上功夫好，比起台男，更願意做足前戲，也坦言洋人通常不知道她是明星，彼此相處起來比較自然、沒壓力，她與之交往也較沒包袱，且老外總很有情調，羅霈穎透露曾收過洋人男友送了罐茶葉給她，她直接收下沒多想，事後才知裡頭藏了戒指，有夠浪漫。

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