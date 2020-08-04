在擴大內需的背景下，提振消費成為大陸各城市的政策重點。近期，今年上半年消費前十強城市排名出爐，這十城的社會消費品零售總額合計達4兆1628億元（人民幣，下同），占同期全大陸消費總量的24％。其中，上海、北京、重慶占了前三名。

上半年前十強城市分別為上海、北京、重慶、廣州、成都、深圳、蘇州、南京、杭州和武漢，這十城的社會消費品零售額占了大陸總量近四分之一。與去年相比，上海、北京、成都依舊保持第一、二和第五名；其餘城市變動較大，重慶超越廣州，排名第三；深圳超武漢，排名第七；去年超越南京、蘇州，排名第八的杭州，今年上半年又被兩者超越，排名第九。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，今年消費城市排名變化的原因，除了基本的人口規模因素，各城市消費總量也和當前防疫、以及防疫後採取的消費回補和潛力釋放政策有關；另外，各地民眾的消費習慣也是影響因素之一。

進一步來看，今年上半年，上海仍是遙遙領先，是目前唯一社會零售銷售額逾6000億的城市。數據顯示，上半年上海社會消費品零售總額達6946.76億元，儘管年減11.2％，但降幅比第一季縮小9.2個百分點；其中，5月上海消費增速由負轉正，6月持續成長。

排名第二的北京，雖名列前三，但卻是四個一線城市跌幅最大的。上半年北京消費增速年減16.3％，最終實現零售總額5973.3億元。重慶則以5307億元的成績進入上半年消費前三強。劉向東分析，重慶位在山區，疫情防控到位，因此能夠率先開放零售、餐飲、文旅等活動，且夜經濟發達，有效拉動消費回補和潛力釋放。

(旺報 )