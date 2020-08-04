民進黨主席蔡英文（後排中）在新境界文教基金會副執行長吳怡農（後排左起）、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨副秘書長林鶴明與台灣民主學院主任林秉忠的陪同下，4日出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，與年輕學員暢談從政之路。（張鎧乙攝）

民進黨主席蔡英文（後排左二）4日出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，與年輕學員親切合影。（張鎧乙攝）

蔡英文總統4日上午以黨主席身份出席民進黨舉辦的「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，蔡在致詞時，先是提到民進黨的傳統就是「沒大沒小」，但沒想到林鶴明、林飛帆和一整排年輕人竟然在門口等著迎接她，讓她感覺到很奇怪，甚至有「民進黨傳統被破壞」的感覺。

蔡英文表示，這個黨的傳統是讓年輕人有足夠空間，她也希望年輕人勇敢、願意挑戰，做錯了沒關係，下次再來；年輕最大本錢就是有犯錯的特權，錯了下次改，但是同樣的錯誤不能再犯。

(中時 )