年輕幹部列隊恭迎 蔡英文：這不是民進黨傳統 12:202020/08/04 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨主席蔡英文（後排左二）4日在「2020會做事！國務青旗艦營」結業式上致詞，向學員們分享民進黨的基本價值。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席蔡英文（後排中）在新境界文教基金會副執行長吳怡農（後排左起）、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨副秘書長林鶴明與台灣民主學院主任林秉忠的陪同下，4日出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，與年輕學員暢談從政之路。（張鎧乙攝） 民進黨主席蔡英文（後排左二）4日出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，與年輕學員親切合影。（張鎧乙攝） 蔡英文總統4日上午以黨主席身份出席民進黨舉辦的「2020會做事！國務青旗艦營」結業式，蔡在致詞時，先是提到民進黨的傳統就是「沒大沒小」，但沒想到林鶴明、林飛帆和一整排年輕人竟然在門口等著迎接她，讓她感覺到很奇怪，甚至有「民進黨傳統被破壞」的感覺。 蔡英文表示，這個黨的傳統是讓年輕人有足夠空間，她也希望年輕人勇敢、願意挑戰，做錯了沒關係，下次再來；年輕最大本錢就是有犯錯的特權，錯了下次改，但是同樣的錯誤不能再犯。 (中時 ) #民進黨 #傳統 #年輕人 #蔡英文 #感覺 也許您會感興趣 政治熱門新聞 總統府發言人丁允恭 6天3度煲愛熱褲女記者 - 政治 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 蘇震清涉貪2000萬 屏東縣長、2綠立委同說4個字 - 政治 丁允恭勾搭女記者有先例 劈腿被抓包 前妻結婚為賭氣 - 政治 蘇嘉全叔姪陷爭議 蘇妻洪恆珠驚：政治可怕、猜不透誰出手 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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