高雄市長補選進入最後倒數階段，選情也逐漸白熱化，據媒體報導高雄地下賭盤選情，目前已開出「陳其邁讓45萬票」的驚人懸殊差距，不排除下周差距會再拉大，但有熟悉選情的地方人士透露，選情結果雖然很明顯，但關鍵仍在於3人的得票數。

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政昨開記者會，公布委託民調公司所做民調，結果顯示，在電視政見會後，民進黨陳其邁有46.2%支持度、李眉蓁獲得12.8%、吳益政則有11.5%。但據《美麗島電子報》昨(3日)公布高雄市長補選民調，結果顯示，在支持度方面，陳其邁為52.4%、李眉蓁為12.6%，吳益政僅5.3%。

《自由》今(4日)報導則指出，目前高雄地下賭盤從7月就顯示，陳其邁呈現讓票盤，且差距已拉開到讓45萬票，下周差距可能再大拉。

但有熟知地方選情的人士表示，高雄民眾對此次選情反應冷清，這幾日公布的民調未必呈現真實情況，他分析預估國民黨仍可擁基本盤，李眉蓁可望可保二成支持率，吳益政若能拿下十趴也已算不錯了。但就算如此，李、吳相加也僅獲得3成多票數，離陳其邁仍還有2成左右的差距。

(中時新聞網)