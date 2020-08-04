買新屋不僅要精挑細選，買之前也要好好觀察周遭環境，否則可能後悔莫及。大陸陝就有一名女子看上一棟約30多坪的「座北朝南」房子，因為採光足、視野佳，二話不說就簽約買了，沒想到買後才發現，打開房子南邊的窗戶，看到的竟是一排排墳墓，頓時「陽光房」慘變成「墳景房」，氣炸感覺被建商欺騙。

該女表示，多位受害者購屋時，建商並未告知南邊的一牆之隔就是公墓，「如果知道房子的旁邊是墳墓，絕對不會買，誰願意推開窗戶就看到一排排墳墓。」。

她氣的說，買房時銷售人員說周圍環境好，還說東邊將來規劃道路，出入特別方便，於是就簽了合約購買，沒想到加入業主的聯絡群組後才發現，房子隔壁竟然是村子的公墓，且距離不到50公尺，公墓佔地約5畝，內院聳立著數十塊墓碑，還有放置骨灰的地方，住戶一開窗戶，就會看到一座座墓碑。

公墓工作人員表示，那是西晁村的公墓，全村3、4千人的喪事都在這座墓，因為關係到全村人的利益，絕對不會輕易遷移。

(中時新聞網)