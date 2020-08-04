疫後拚經濟，新北市「新北振興168」推出500元三倍券換800元新北特惠券活動，4日在活動官網公布5萬名獲獎名單，新北市經發局長何怡明今表示，本次兌換將分為兩梯次領取，接到簡訊通知的得獎人需攜帶身分證正本及實體三倍券至登錄地點兌換，特惠券使用期限自換購日起至今年12月31日止，限新北5大夜市及38座公有市場使用。

經發局長何怡明表示，這次新北特惠券活動超過25萬人次登錄，其中80％是新北市民、20％是其他縣市民眾，得獎民眾可善用線上排隊系統，在家抽取號碼牌，縮短現場等待時間。

何怡明說，特惠券票面使用雷射光影薄膜、禁止複印機制並標示流水序號，更加上市場處騎縫章等多項防偽設計，使用期限至今年底且不找零，期待大家至新北市場及夜市消費，振興在地經濟。

錯過新北特惠券，還有新北振興168消費抽獎活動持續開放發票登錄，預計在8月31日抽出各項大獎以及第一台電動車得主，歡迎大家把握機會，踴躍消費抽大獎；目前登錄金額已超過2億元。

經發局說，新北特惠券領取地點分為29區、兩梯次兌換，第一梯次1萬5000名於8日至14日兌換，加碼的第二梯次3萬5000名則開放於29日至9月4日兌換。詳細兌換地點洽「新北振興168」官方網站。

(中時 )