大陸科技公司「字節跳動」旗下影音社群平台抖音的海外版TikTok近2年獲得巨大成功，但也成為川普政府瞄準攻擊對象，甚至揚言封殺TikTok，最新消息傳出，川普政府同意微軟重啟收購TikTok計畫，須在9月15日前完成交易。然而，白宮官員對於陸企的質疑不絕於耳，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）警告微軟，若想要收購TikTok，就必須切割在大陸的投資。

據《福斯新聞》報導，蓬佩奧在「Sunday Morning Futures」節目上提到，不論是TikTok還是微信，在美進行數據蒐集並提供給北京當局的大陸軟體公司不計其數。川普表示，美國已經受夠了，接下來幾天將政府將討論與北京當局有關的軟體所帶來的廣泛性國安問題。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也接受《福斯新聞》受訪時提到，關於允許微軟收購TikTok，可能不是個恰當的決定，考量TikTok與北京當局的關係，微軟最好切割在大陸的投資事業。納瓦羅認為，在大陸企業上軍民合一政策，微軟能確認這真的能保護人？納瓦羅強調，美國企業不應該擁有與北京當局有關的軟體。

納瓦羅也向《CNN》透露，若微軟想收購TikTok，就應該切割在陸投資，因為微軟在大陸賺進數十億美元，並讓北京當局能夠過Bing、Skype進行審查。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對此議題發表看法，認為川普政府可能以強制TikTok出售給美國企業或是封殺的方式，解決該平台所帶來的資安疑慮。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則是認為只要將TikTok與母公司拆分，就能解決該問題。

(中時新聞網)