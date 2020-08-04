今年7月中職選秀結束後，統一獅開始與新秀談約，日前以自主培訓方式簽下投手張竣凱，希望補強獅隊戰力，張竣凱表示：「很感謝統一獅球團給我機會，雖然在新人選秀會落選，但是透過不一樣的方式還是可以加入職棒。」

目前中職各球團正在積極與新人選秀球員委託的經紀公司洽談合約，據了解，現在擁有經紀人的職棒球員約有7、8成，目前獅隊已與經紀公司完成第1輪談約，了解彼此想法。

為了球隊補強整體戰力，選秀結束後，上周獅隊以自主培訓方式簽下投手張竣凱。21歲的張竣凱曾是U23世界盃中華隊國手、平鎮高中青棒隊王牌投手，2016年入選亞洲青棒錦標賽中華隊，最快球速可達148公里。

獅隊與張竣凱簽下自主培訓球員的合約，期待張竣凱拼出好成績，今（4）日張竣凱也至台南棒球場正式向球隊報到、並且領取裝備。

張竣凱表示，感謝統一獅球團給予的機會，雖然在選秀會落選，但透過不一樣的方式可以加入職棒，他覺得很開心也很幸運，他會把握球團給予的機會，未來1年內拼上一軍、幫助球隊。

(中時 )