美利達(9914)6月個體稅後淨利達2.49億元，年增逾9成，EPS約為0.83元，今日股價跳空開高後，直奔283.5元，漲幅在7%以上。

後疫情時代，自行車銷售表現十分出色，歐美自行車市場強烈反彈，法人指出，美利達轉投資SBC 5、6月營收皆刷新單月歷史新高，預估第二季來自SBC獲利貢獻可望大幅增加，推升第二季單季EPS有機會挑戰歷史次高，獲利表現可期。

美利達自結6月不含SBC轉投資的個體財報，單月營收19.44億元，年減13.79%；稅前淨利3.11億元，年增94.38%、稅後淨利2.49億元，年增94.53%，EPS 0.83元。

美利達電動自行車業務快速成長，過去兩年營收占比約42%，年複合成長率68%，除了本業之外，美利達還擁有全球第三大自行車公司美國Specialized股權35%，將對美利達營運有正面的助益。

(時報資訊)