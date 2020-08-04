儘管上半年有疫情的干擾，但Tesla仍繳出亮麗成績，第2季獲利遠優於預期，且維持今年全年50萬輛的交付目標，意味下半年業績將再顯著成長。成為Tesla Model 3LED尾燈供應商的聯嘉(6288)，有望擺脫第2季谷底，第3季營運將開始復甦，明年隨著Model Y接力成為全球爆款車型，由於市場認為聯嘉Model Y仍可能是供應商，長線表現不看淡。

聯嘉第2季營收5.56億元，年減48.3％，主要第2季歐美因疫情封城，4月客戶拉貨疲軟，毛利率部分，在產能利用率偏低下，法人估計也將較首季18.8％下滑，單季有可能出現小幅虧損。不過，6月營收大幅提高到3.61億元，月增192.7％，僅比去年同期下降4％，也來到上半年最高月份，顯示歐美5月陸續解封後，客戶已經重啟拉貨動能。

第3季因汽車廠庫存不高，一階及二階廠商陸續啟動拉貨，法人估計可以回到過去正常水位8成以上，有助於聯嘉營運持續回穩。

聯嘉為Tesla供應鏈之一，Tesla第2季獲利4.51億美元，遠優於市場原本估計虧損的預期，連續第4季出現獲利。儘管Tesla一度出現生產中斷，但大陸市場大幅成長以及北美市場Model Y的新車效應，今年交車50萬輛目標不變，2021年Model Y推出及Cybertruck皮卡上市，配合北美、上海、柏林新產線投入，2021年交車朝80萬輛邁進。

由於Model Y車燈設計與Model 3類似，市場認為聯嘉有望繼Model 3後再爭取到Model Y訂單，且公司逐漸提高ODM設計能力後，對於爭取Tesla後續新車款添加助力，未來Tesla成長性加上全球汽車LED車燈滲透率持續提升，法人認為聯嘉後市可期。

(時報資訊)