高速運算和網路應用連接方案廠—TE Connectivity(TE)宣布推出用於Wi-Fi 6E的全新天線產品組合，此次新推出的Wi-Fi 6E天線組合可用於PCB、接線型PCB和接線型FPC，同時也支援多種無線標準，並能夠依據線纜長度和連接器類型進行客製化，縮短產品上市時間。

2.4GHz和5 GHz是目前廣泛使用的Wi-Fi頻段，但隨著連接設備日益增多，現有Wi-Fi頻段已不堪重負；新開放的6GHz頻段可提供額外頻寬及更寬廣的數據傳輸通道，以滿足日常需求；TE為Wi-Fi 6E應用提供的新款天線可覆蓋三個頻段：2400-2483.5 MHz、5150-5875 MHz及5925-7125 MHz，新開放的6 GHz頻段可額外容納14個80 MHz通道或7個160 MHz通道，為WLAN（無線區域網路）通訊提供更廣泛、連續、乾淨的頻譜。

TE表示，Wi-Fi 6E天線產品覆蓋三個頻段，包括全新開放的6 GHz頻段，TE天線解決方案和專業整合技術能夠支援Wi-Fi 6E所需的寬廣頻譜，進而實現新應用開發、為客戶提供新服務，在提升網路速度及靈活性的同時，縮短終端裝置和應用方面的延遲；此次新推出的Wi-Fi 6E天線組合可用於PCB、接線型PCB和接線型FPC，同時也支援多種無線標準，並能夠依據線纜長度和連接器類型進行客製化，縮短產品上市時間，為系統設計提供靈活性；此外，TE的射頻技術中心能夠創建高效的Wi-Fi 6E MIMO天線配置，優化傳輸量。

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