前總統府秘書長蘇嘉全因為姪子蘇震清委員收賄介入SOGO案，宣布請辭。對此，有一資深媒體人曝內幕，為什麼蘇嘉全要辭去府秘長一職，因為這次秘書長是被設定備位的行政院長的人選，因此，蘇嘉全要趕緊辭職，避免火燒到總統蔡英文身上。

民進黨立委蘇震清收賄介入SOGO案，引爆政壇大地震，蘇嘉全也立即宣布請辭。然而，蘇嘉全也表示，因近期屢遭惡意抹黑，以及家族成員所涉事件影響，他對蔡英文遭到困擾感到抱歉。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，為什麼這波攻擊頻頻針對蘇嘉全？因為這個秘書長是被設定備位的行政院長的人選，所以蘇嘉全才會感受到最近一連串有系統且針對性的攻擊，如果蘇不趕快辭職的話，火恐怕還會往上燒到蔡英文身上。

吳子嘉更強調，這個備位行政院長的角色，會擋了很多人的路。現在打掉一個總統府秘書長之後，就會開始民進黨另一波鬥爭，那就是總統之戰，接下來還會有持續的爆料和鬥爭。

(中時新聞網)