21歲新北市樹林警楊庭豪，執勤遭無照少年撞傷導致腦死，預計下午辦理器捐；立委葉毓蘭今出席器捐記者會表示，無照死傷比酒駕還多，她將推動「楊庭豪條款」，將無照比照酒駕修法並加重刑責；她也喊話行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇說，斗六分局長、高雄警局長、台南警局長接連被拔官，對基層形成莫大壓力，希望蘇、徐為基層員警研議安全規範。

葉毓蘭表示，昨天上午到加護病房探視楊庭豪，他外表沒有外傷、還是很俊美，真的非常遺憾、不捨，以2016年、2017年數據來看，酒駕致死有301件、無照有369件，且少年死亡車禍中，無照駕駛就佔了3分之2。

葉毓蘭說，她將在立院修定「楊庭豪條款」，把無照駕駛致人死傷者，比照酒駕加重刑責，若是未成年無照，監護人或法定代理人也需有連坐刑責，「這個條款不僅是為楊庭豪討公道，更是要保障台灣更多父母親。」

葉毓蘭也呼籲，這幾天有很多基層同仁告訴她，楊庭豪的犧牲太不值得，支援途中何必那麼趕呢？就是因為斗六分局長、高雄市警局長、台南市警局長接連被撤，對基層形成莫大壓力，希望行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽，給予所有員警父母家人一個承諾，別再讓員警冒著生命安全趕赴現場，儘速完善一套趕赴現場的安全規範。

(中時 )