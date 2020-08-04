近日有民眾反映澎湖民宿參加安心旅遊，卻惡意調漲房價，觀光局表示，7月1日活動開跑時即函請各縣市政府向參加「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」之旅宿業者宣導，切勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者之房價進行蒐集查察，維護旅客權益。

關於澎湖民宿調漲房價一事，觀光局指出，已函請澎湖縣政府依相關法規查處，並加強查核轄內旅宿業者請領補助相關情形。

針對參與安心旅遊「自由行」旅客住宿優惠活動的旅宿業者，觀光局強調，已於活動要點規定、QA及相關場合「屢次強調」，業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，以避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願。

觀光局說，如果確有哄抬房價之情形，縣市政府得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。

觀光局再次呼籲旅宿業者，原則尊重旅宿業者經營模式及市場供需考量，而有淡旺季價格之差異，但不得僅因國旅補助即抬高價格，政府辦理國旅補助活動係為扶植國內觀光產業，產業與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

(工商 )