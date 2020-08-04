新北市鄭姓女子與謝姓男子結婚多年，但鄭女患有精神疾病，2017年9月突然留下遺書後失蹤，家屬長期尋找未果，所幸土城警分局防治組員警王俞翔近日採集DNA比對無名屍體資料庫，確認同年11月落水身亡的無名屍就是鄭女，讓死者可以落葉歸根，也讓謝男了卻遺憾。

警方調查，謝男擔任夜班警衛，他與妻子最後一次談話，是詢問需不需要幫她買早餐回來，但妻子留下遺書後就不知所蹤，家屬焦急地立刻報警，經過長期找尋都未發現鄭女蹤影，謝男也因此不抱希望。

但王員日前清查失蹤人口舊案，發現鄭女疑似就是同年11月在士林落水的無名女屍，設法連繫上鄭女兄姊後，採集家屬DNA確認鄭女身分，也讓家屬放下心中大石，可以讓至親入土為安，謝男終於不用再煩惱妻子吃早餐了嗎。

土城警察分局，呼籲社會大眾記得失蹤協尋三不，民眾發現家人失蹤「不用等」，可立即報案；報案地點 「不用跑」，無論何地都可到就近派出所報案；失智長者指紋建檔、申請愛心手鍊及失蹤需要透過DNA比對也「不需要任何費用」，把握黃金時間，提高找回家人的機會。

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(中時新聞網)