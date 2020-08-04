對於復賽信心滿滿的「一眉哥」安東尼戴維斯，今天展現出絕佳身手以及應有的身價，全場比賽狂飆42分、12籃板，搭配詹姆斯的22分、8籃板、9助攻的準大三元數據，湖人116比108輕取爵士，提前鎖定西區第一寶座，握有季後賽對戰優勢。

這是湖人相隔10年之後再次拿下西區龍頭寶座，前次2009-2010年在布萊恩的領軍下攻占西區第一，並在季後賽連過雷霆、爵士和太陽，最終與塞爾提克經過七場大戰後奪下總冠軍，這也是布萊恩生涯第五枚冠軍戒。

這也是湖人在暌違7季之後再次闖進季後賽，前次現身在季後賽的球季是2012-13賽季，當時遭到馬刺橫掃出局。湖人上賽季找來詹姆斯與隆多兩大名將，季前被視為奪冠熱門，可惜詹姆斯等多位好手都在球季中受了傷，湖人最後被屏除在季後賽門外，成為詹姆斯生涯最大恥辱。

本季湖人捲土重來，季前重金禮聘安東尼戴維斯，還延攬了「魔獸」霍華，增強了整體戰鬥力，可惜卻碰到世紀疫情新冠肺炎，差點中斷了湖人的重返榮耀之路。

湖人在復賽首戰就擊敗了西區最大強敵快艇，即便前日不敵暴龍，吞下對戰11連敗，但依舊沒有影響到全隊奮戰意識，今日面對同為西區勁旅爵士，一度陷入苦戰，不過安東尼戴維斯可不願認輸，在他的強勢帶領下第三節打出14比0攻勢，湖人逆轉超前。

第四節詹姆斯連得5分，幫助湖人取得14分領先優勢，奠定了勝利基礎。爵士在康利和戈貝爾的聯手下將落後比數追至101比107，出現一絲勝利曙光，然而安東尼戴維斯的「四分打」徹底澆熄了爵士反撲氣焰，笑納本季第51勝。

湖人目前領先西區第二的快艇有6場勝差，即便剩下的4場例行賽全敗也不可能被快艇超前，因此提前坐穩了西區龍頭寶座，季後賽首輪不論是對上灰熊、馬刺或是鵜鶘都有對戰優勢，唯一不利的是拓荒者。

(中時 )