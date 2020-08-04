台中市長盧秀燕在市政會議為搜救犬「鐵雄」授階典禮，頻頻比出大拇指，稱讚「鐵雄」的傑出表現，「鐵雄」也友善親了盧秀燕臉頰。（盧金足攝）

台中市消防局的拉不拉多犬「鐵雄」通過複試，授予2線1星，也是全國第一。（盧金足攝）

全球搜救犬認證最高殿堂MRT（Mission ReadinessnTest，搜救犬隊國際任務測驗），為各國搜救隊伍積極參與的認證活動，台灣去年共有6隻通過該認證的搜救犬授階，其中隸屬於台中市消防局的拉不拉多犬「鐵雄」通過複試，授予2線1星，也是全國第一，市長盧秀燕4日在市政會議公開授階時，「鐵雄」還回頭看到盧秀燕，好像在說「感謝市長，我是搜救犬我驕傲！」

6歲又3個月的「鐵雄」參與很多任務，已成搜救犬界的狗明星，盧秀燕家中也有養狗，今日在市政會議中公開為搜救犬「鐵雄」授階典禮，頻頻比出大拇指，稱讚「鐵雄」的傑出表現，「鐵雄」也友善親了盧秀燕臉頰。

盧秀燕肯定搜救犬都是「台中好狗狗」要好好照顧讓牠們「罐罐吃得夠」。

消防署去年舉辦亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證，搜救犬必須不分日夜在36小時完成瓦礫場、土石流區、隧道等7個場地搜索，找到7成以上的受困民眾，才算通過考驗。

該次測驗有7隻搜救犬通過測驗，其中有6隻來自台灣，台中「鐵雄」因為是2019年唯一通過複試的搜救犬，另於2020年7月6日至消防署接受表揚，授與二線一星殊榮。

消防局表示，搜救犬得具有聯合國認證，訓練並不容易，通過重重考驗才能成為符合標準的搜救犬，按照搜救類別不同，有各種不同的搜救犬，「鐵雄」屬於瓦礫倒塌建築物的搜救犬，也曾在2018年花蓮地震中，在瓦礫堆中發現生存者，順利搜救受困民眾。

(中時 )