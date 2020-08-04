蘇貞昌對於立委收賄案、遠航掏空案，強調支持檢調偵辦、決不護短。（許家寧攝）

蘇貞昌替粉絲珍藏十多年的蘇公仔簽名，自嘲「以前頭髮比較多」。（許家寧攝）

國會收賄弊案延燒，行政院長蘇貞昌今早至汐止台灣科學園區參觀智慧眼鏡成果，蘇避談黨內立委蘇震清涉賄，欣慰行政團隊面對施壓能堅守防線，全力配合偵辦；至於新北市長侯友宜憂疫情爆發，再提入境者全面普篩，蘇強調會密切注意、尊重專業！

蘇貞昌表示，中央防疫政策就是「邊境風險要嚴管、國內要鬆綁」，這個作法過去也讓台灣在防疫各種評比上，都被肯定做得最好，近來因外國入境發生第二波疫情，都有密切注意，要怎樣應對、怎樣做，尊重防疫指揮中心與專業團隊的判斷。

對於媒體問到，多位立委涉嫌收賄，其中包括民進黨立委蘇震清，蘇貞昌回應「很遺憾」，不過欣慰的是，雖然有人來行賄或施壓，但行政團隊能堅持守住防線，民進黨團成員也有嚴格把關，最後並沒有讓行賄或施壓者得逞，這點予以肯定。

媒體再追問，遠航掏空案，前合庫董事長廖燦昌被查出施壓、違法貸款22億給張綱維，包含時任副總黃柏川、協理陳世卿，去年都被蘇以「用人唯才」高升，對外傳廖燦昌為寶佳集團推薦的人選，蘇澄清對該公司或董事長「不認識，也沒往來。」

對於「用人唯才」說，蘇貞昌表示，他用人都從各方資歷來看，廖等人多年前是否有什麼不法，他確實一時也無法全部觀察到，也是因為最近遠航財務出狀況，檢調才追查出該案，蘇強調，廖燦昌已經辭職，相關人員如有任何責任，他也絕不護短。

蘇貞昌參觀完後，肯定台灣在AR、VR等智慧眼鏡上，各方面先進技術，鼓勵業者要更進步，最後有女員工，興奮拿出收藏時時多年的蘇貞昌公仔要求簽名，蘇貞昌一邊簽名，一邊自嘲說，現在頭髮更少了，「以前頭髮比較多。」

(中時 )