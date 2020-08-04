由南投縣印加果生產合作社與大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲進行產學合作，研發印加果油製程技術，並建置印加果油工廠，4日正式落成啟用，將以大葉大學開發的科學化製程，生產優質油品，開創農業新價值。

大葉大學藥保系助理教授李柏憲說，印加果果仁含有豐富的Omega-3-6-9不飽和脂肪酸，是健康油品的原料新選擇。第一波推出的產品是冷食涼拌油，目前產學合作也在研發可高溫烹飪的油品及其他產品，比如印加果外殼及榨油後的油粕，如果能開發為有機肥料，可減少農業廢棄物。

南投縣印加果生產合作社委託大葉大學開發印加果油生產程序，分析不同條件榨出油的脂肪酸情況，確認最佳製程，同時輔導工廠確立印加果油生產規範及製程技術。

南投縣印加果生產合作社理事主席黃奕睿表示，印加果又名美藤果、星星果，源產於祕魯，南投目前種植面積超過100公頃，大葉不只是培育食安人才，更長期輔導中區產業升級，因此，該合作社特別與大葉產學合作，在南投縣政府督導下，結合產官學的力量，希望能發展印加果為油品、食品、保養品等各式產品，開創新興農業特色產業，達到農民、消費者及地方政府三贏。

與會的南投市長宋懷琳說，黑心食品事件促使大家重視食品安全問題，人體跟機器一樣需要保養，一定要選用安全、優質的食品，才能健康，很開心能看到南投縣印加果生產合作社成立工廠，不只是運用在地生產的高品質原料，製作安心油品，也為在地創造工作機會。

大葉大學研發長吳宛玉指出，該校集結工學院、管理學院、設計暨藝術學院、外語學院、生物科技暨資源學院、觀光餐旅學院、護理暨健康學院七大學院的研發團隊，根據中彰投產業特色建置了七大特色研發基地，開創加值產品，幫助產業升級，期待印加果油工廠的成立，可以帶動「地方創生」。

(工商 )