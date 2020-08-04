張姓民眾因胰臟炎住院，難耐煙癮偷偷在病房內抽菸，醫院1名李姓護理師發現勸阻，雙方起了爭執，張男竟發狂拿滅火器想砸她，被其他人發現壓制後，張男竟再抄起另1瓶滅火器狂噴李女，導致她頭、臉及身上多處挫傷。雲林地院依違反《醫療法》等判其2月徒刑，可上訴。

判決書指出，張男去年2月住院接受治療，清晨在病房內偷偷吞雲吐霧，被巡房的李姓護理師發現，要求他熄菸，但張不僅情緒激動不聽勸，先暴衝踹窗。一度作勢要跳樓，被眾人勸阻後，之後卻出現更離譜脫序行為。

他抄起病房牆邊的1瓶滅火器，企圖攻擊李女，再被其他病床家屬、醫院人員阻止後，竟轉身再找另1瓶滅火器，打開後對李女狂噴，強大的瞬間煙霧衝力也使李女頭、臉及身上受傷，發狂的行為最後在醫院保全趕來下才遭制止。

該脫序行為也讓他挨告上法庭，庭訊時，張男卻辯稱「吃了醫生開的安眠藥，沒印象有攻擊護理師。」法官調閱醫院的護理資料，發現他的確有服用相關藥品，但在抽菸遭制止後，情緒曾一度恢復，「足見其認知能力與一般人無異」。

此外，根據現場目擊者指證及監視器畫面等，張男施暴的證據相當明確，院方因此不採信其辯詞，依違反《醫療法》判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

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(中時新聞網)