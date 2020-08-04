羅霈穎3日驟逝享年59歲，她過去以直率的個性，受到許多星友喜歡，楊繡惠也是其一，她4日受訪表示：「最後一次與她聯繫，是在7月31日的3點55分，她傳好笑的影片給我看，因為那時在開車，我回了笑臉貼圖。」她乍聞噩耗完全無法置信，兩人過去只要錄影，她就會載沒車的羅霈穎回家，每次羅霈穎都會有個暖舉，讓她至今回想仍溫馨。

楊繡惠表示：「她家在八德路上，每次看到有家包子，一定買給我，還會問我家人有幾個，她要多買。」羅霈穎有次從國外回來特地帶了包包給她，因為兩人交情，她對羅霈穎家的裝潢記憶深刻，「雖然不大，但是非常溫馨」。

楊繡惠收到朋友的訊息，才知道新聞報導羅霈穎驟逝的噩耗，「我收到這個噩耗，一直在想她家的結構，她到底會倒在哪裡？我整夜睡不著覺，她為什麼沒有求救，我一直在想這些事」。

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