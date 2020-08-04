金融機構的各項存款餘額又稱為「資金總量」，這能夠反映一的地區經濟運作的情況。第一財經整理大陸31省自2009年至去年，這十年間的資金變化總量發現，資金總量成長最快的前三名分別是西藏、貴州、江西；在總量方面，前十名省分依序為廣東、北京、江蘇。

具體來看，相比2009年，資金總量前三省分沒有變化，仍是廣東、北京和江蘇。其中，去年廣東資金總量達到了23兆2458億元（人民幣，下同），也是唯一突破20兆的省。增速上來看，十年來，廣東資金成長2.34倍，在東部沿海地區居首。

廣東能夠快速成長，與該省轉型升級時間比較早有關，珠三角產業升級成效尤為明顯。從各城市來看，深圳表現格外亮眼。有數據顯示，深圳2009年資金不到1.7兆，去年已達8.39兆，增加了4倍。

深圳社會主義學院副院長譚剛分析，從20世紀90年代以後，深圳逐漸走向以科技創新驅動為主的發展途徑，高新產業的貢獻程度越來越高；其中，華為、騰訊等大型企業對經濟的拉抬特別明顯。

另外，廣東省人口快速增加也促進了當地的經濟發展。近年來，在北京上海在舒解城市人口壓力的同時，同為一線城市的廣州、深圳人口規模皆不到1500萬人，還有較大的發展空間，且入籍門檻較低；在此情況下，不少人從北京、上海轉移到廣深，人才的移動也帶動資金與產業變化。

(旺報 )