59歲女星羅霈穎昨（3）日晚間被發現陳屍在台北市八德路的工作室兼住家內，多年好友向娃聞訊感到非常糾葛，她今透露1個多月前才在八德路遇到羅霈穎，當時2人戴著口罩，寒暄互誇對方身材好，向娃因急於辦事就匆匆離開，沒想到就此天人永隔。2人已3、4年沒見，因生活方式不同，私下幾乎沒聯絡，昨得知消息後深夜難眠，感嘆她沒留下隻字片語，「蠻難過的，出道時就認識她，她在我心中是永遠的妹妹」。

向娃看著羅霈穎（羅妹妹）出道，2人多年前曾合作節目《天天星期天》與《黃金拍檔》，累積40多年深厚交情。向娃形容羅霈穎個性直率，有次與她、蔡頭到高雄做秀，路上大塞車，場會活動人潮爆滿，讓包車的他們1公分都擠不進去，只見羅霈穎攔下路邊的男騎士，在自我介紹後，大喇喇一腳跨上對方機車，隨即揚長而去，留下向娃及蔡頭面面相覷，向娃不禁讚她「羅妹妹真聰明，那天大熱天熱死了，直接攔截機車騎士，這招我永遠學不會」。

羅妹妹大膽事蹟不僅一件，向娃曾在多年前討教她美容秘方，羅霈穎大方向姐妹坦承除了砸錢做小針美容，自曝做過「美容白老鼠」，當年剛引進來台拉提技術「黃金埋線」，對方因在日本學習技術，需要人體試驗，羅霈穎二話不說答應，但至今都未經過醫學文獻證實此技術安全且具醫療效果。向娃佩服她的大膽，憶起羅霈穎曾對她說「只要身材保持好、票漂亮亮就夠了，我不在乎錢，賺得都是養我自己」，讓向娃羨慕她人生自在，沒壓力負擔。

羅霈穎身高167公分，體重始終維持在49公斤，名副其實的美魔女。向娃透露羅霈穎為了保持體態，常吞下美食後，2、3個小時後到廁所催吐，令人感到心疼，向娃憶起羅霈穎曾對她說「誰說我吃不胖？妳不知道我多辛苦，為了不讓食物留在肚裡，3小時後就去挖吐，不然妳以為保持漂亮那麼容易」？

(中時 )