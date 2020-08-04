美國七月製造業數據強勁表現，出現擴張，讓投資人暫時忽略新冠肺炎疫情在全球的大流行。特別是那指再創新高，提振投資人信心，另日圓的走軟亦提升出口商競爭力。

周二日經225指數晨收漲310點或+1.4%，為22505點，午休後上漲321點。東證一部指數漲23.7點或+1.56%，為1546點。交易所33項分類指數僅一項未上漲，高週期性的航空股、陸地運輸股和貨運股為表現最佳分類。MSCI亞太指數上漲0.9%。

日圓在上周觸及近4.5個月高點後開始下跌。馬自達昨日因財報虧損跌深，今晨反彈漲7.6%，三菱汽車漲5.2%，速霸陸上揚4.3%。

鈴木汽車公布了13億日圓有紀錄以來最差的季度營業利益，然仍優於分析師的虧損預期。鈴木股價上漲6.4%。

日經重量級市值股軟銀上午傳出短報400億日圓收入，以致少繳相關稅款，軟銀上午跌1.9%。

(時報資訊)