台北君悅酒店9月即將歡慶開業30周年，業主新加坡豐隆集團宣布與凱悅酒店集團（Hyatt Hotels）續約，延續台北君悅酒店的委託管理合約，使君悅（Grand Hyatt）品牌繼續屹立台北。這也使凱悅集團得以保有目前在台灣唯一酒店據點。

台北君悅酒店由豐隆集團旗下千禧國際酒店集團及新加坡城市發展公司共同出資興建，委由凱悅酒店集團經營管理，1990年9月以台北凱悅大飯店名稱開幕，隨後配合凱悅集團統一全球品牌中文名稱策略，更名為台北君悅酒店。

台北君悅酒店坐落於台北東區信義商圈、緊鄰台北101大樓的金融中心黃金地段，設有850間客房及9間高級餐廳及酒吧，為全台量體最大的國際五星級指標酒店，並提供多元化的活動設施。

凱悅酒店集團亞太區總裁于德勵（David Udell）表示，台北君悅酒店過去30年來一直是名副其實的酒店業瑰寶，未來將繼續被視為舉行大型活動和婚宴盛會的理想場地，並憑著獲獎無數的餐廳食府而享譽國際。

新加坡城市發展有限公司及千禧國敦酒店執行主席郭令明指出，身為台北君悅酒店的擁有者，過去30年來持續在人才和資產上作出投資，致力配合當地政府和社區需要。在受託管理酒店的凱悅通力合作下，台北君悅酒店現已成為城中地標之一。

于德勵表示，凱悅酒店集團很高興能繼續與豐隆攜手合作，並期待日後繼續將凱悅呈獻的各種精彩體驗帶給本地及國際賓客。郭令明表示，很高興能就延續台北君悅酒店的委託管理合約條款達成共識，深信酒店日後必能繼續為本地及國際賓客提供超卓服務。

凱悅酒店集團近年積極拓展在台版圖，亞洲私募基金子樂投資旗下碩河開發2018年宣布與凱悅簽約，將在信義A7引進旗下品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）雙品牌。惟目前開發進度落後，且傳出可能變更計畫、考慮僅引進單一酒店品牌。

此外，台北馥敦飯店南京館去年宣布將都更重建、並引進凱悅尚萃（Hyatt Centric）品牌，預計2024年以「台北凱悅尚萃酒店」重新揭幕迎賓。宏匯集團在新莊副都心開發的「國際創新園區」，則規畫引進凱悅嘉軒（Hyatt Place）酒店進駐。

而興富發集團計畫於金山打造五星級度假溫泉旅館，日前已正式動土、預計引進凱悅旗下凱悅酒店（Hyatt Regency）品牌、「金山凱悅酒店」預計2022年底開幕營運。另外，也同步在高雄美術館區，規畫打造定位城市商務型的高雄凱悅酒店。

(時報資訊)