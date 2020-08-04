外交部今天表示，駐關島辦事處預定8月底、9月初復館，處長為現任外交部國會事務辦公室副執行長陳盈連，目前正與美方協調赴任時間。

外交部發言人歐江安上午在例行記者會回覆媒體提問時說，駐關島辦事處處長將是現任外交部國會事務辦公室副執行長陳盈連，人事令已於近日發布，目前正與美方協調赴任時間，辦事處預定8月底、9月初復館，但仍需考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情可能帶來的變數。

陳盈連曾派駐美國芝加哥與洛杉磯，熟悉對美事務。

外交部7月初宣布，考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級為「全球合作夥伴」、太平洋的重要戰略地位，以及美國2018年提出的「印太戰略」與台灣2016年提出的「新南向政策」有諸多相合，決定於今年恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。

外交部日前表示，先前衡量預算調配及人力配置情形，於2017年決定暫停駐關島辦事處運作。不過，關島支持台灣政府復設駐關島辦事處，2017年及2018年關島時任總督卡佛（Eddie Calvo）率團訪台期間，即當面向總統蔡英文表達期盼台灣駐關島辦事處重新運作，以強化雙邊觀光經貿交流。

外交部表示，未來台灣在美國的駐館處數量將增至13個，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島。

(中時新聞網)